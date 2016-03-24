Нарисовать неcколько страниц для сайта

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Завершен21 заявка264 просмотра

Подробное ТЗ прикрепил.

9 лет назад
WSPItaly
Роман 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rocknroll-dog
Марк 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)
9 лет назад
$50
3 дня
Понял задачу прекрасно, сделал все в сроки(!). Рекомендую.
Отличный заказчик, ТЗ составлено хорошо, с оплатой проблем не было. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

rocknroll-dog
Марк 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)
9 лет назад

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