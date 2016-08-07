Доработать форму таблицы прайс-листа на сайте

Здравствуйте. Интересует создание адаптивного дизайна для кино сайта (2 страницы) 1) Главная, по примеру: http://kinogo.co/ 2) Внутреняя по примеру: http://kinogo.co/5552-agent-007-spekter-2015.html Прошу указать: 1) Стоимость? 2)Сколько стоит ...
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