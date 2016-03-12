Требуется переделка на адаптивный дизайн сайта www.uralstudent.ru с легким редизайном и улучшением навигации. Работу будем разбивать на этапы и оплачивать. Предполагаем разбить на структуру с макетами, редизайн существующий и дизайн всех ...
Создание адаптивного дизайна для кино сайта
Здравствуйте.
Интересует создание адаптивного дизайна для кино сайта (2 страницы)
1) Главная, по примеру: http://kinogo.co/
2) Внутреняя по примеру: http://kinogo.co/5552-agent-007-spekter-2015.html
Прошу указать:
1) Стоимость?
2)Сколько стоит каждая дополнительная внутреняя страница ?
Спасибо
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