Создание адаптивного дизайна для кино сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок283 просмотра

Здравствуйте.

Интересует создание адаптивного дизайна для кино сайта (2 страницы)

1) Главная, по примеру: http://kinogo.co/

2) Внутреняя по примеру: http://kinogo.co/5552-agent-007-spekter-2015.html

Прошу указать:

1) Стоимость?

2)Сколько стоит каждая дополнительная внутреняя страница ?

Спасибо

HTML
9 лет назад
kosmoprince
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

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