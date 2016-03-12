В виде таблицы представлены тарифные планы нашей компании. Необходимо визуализировать их красиво и разместить на нашем сайте aleanza.com.ua
Адаптивный дизайн и улучшение навигации
Требуется переделка на адаптивный дизайн сайта www.uralstudent.ru с легким редизайном и улучшением навигации. Работу будем разбивать на
этапы и оплачивать. Предполагаем разбить на структуру с макетами,
редизайн существующий и дизайн всех версий ширины.
Интересуют специалисты с действующими примерами подобных самостоятельных
проектов с адаптивным дизайном разработанных вами с 0. Прошу не выдавать за свое шаблонные
сайты и лендинги, как правило это видно и вашей работы там не оценить.
Примеры только разработанных адаптивных сайтов именно вами.
Указывайте сразу ссылки на рабочие проекты, только по ним можно представить проделанную
работу и адаптивность сайтов. Просто лазить по портфолио и смотреть на
скрины никакого интереса.
И прошу привести какие то стандартные расценки за работу, главная и внутренние??
Приветствуем ваш краткий анализ нашего проекта, видение и мнение по его улучшению. Можем предоставить
необходимую статистику аудитории сайта для улучшения дизайна и навигации
по нему.
В дальнейшем планируем полную замену программного кода м привязкой нового дизайна и переносом всей информации.
Заявки фрилансеров
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