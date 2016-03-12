Адаптивный дизайн и улучшение навигации

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок249 просмотров

Требуется переделка на адаптивный дизайн сайта www.uralstudent.ru с легким редизайном и улучшением навигации. Работу будем разбивать на

этапы и оплачивать. Предполагаем разбить на структуру с макетами,

редизайн существующий и дизайн всех версий ширины.

Интересуют специалисты с  действующими примерами подобных самостоятельных

проектов с адаптивным дизайном разработанных вами с 0. Прошу не выдавать за свое шаблонные

сайты и лендинги, как правило это видно и вашей работы там не оценить.

Примеры только разработанных адаптивных сайтов именно вами.

Указывайте сразу ссылки на рабочие проекты, только по ним можно представить проделанную

работу и адаптивность сайтов. Просто лазить по портфолио и смотреть на

скрины никакого интереса.

И прошу привести какие то стандартные расценки за работу, главная и внутренние??

Приветствуем ваш краткий анализ нашего проекта, видение и мнение по его улучшению. Можем предоставить

необходимую статистику аудитории сайта для улучшения дизайна и навигации

по нему.

В дальнейшем планируем полную замену программного кода м привязкой нового дизайна и переносом всей информации.

9 лет назад
Morebit
Андрей 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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