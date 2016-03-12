Нужно немного изменить дизайн шаблона, поменять размеры, цвета, оформление в сss
Дизайн для шаблонного сайта
Доброго время суток!
Необходимо разработать дизайн информационного сайта продажи щебня, песка, металла истрой материалов. Есть шаблонный сайт http://ntstroyka.ru/ который и надо довести до ума.
1. Количество страниц: шапка, главная + 10 внутренних.
2.Необходимо отрисовать название иконок как у наших партнеров на сайте http://metall-grup.ru/все, кроме недвижимости. Копирование данных с вышеуказанного сайта одобрено
нашими партнерами. Используя новый дизайн иконок.
3. Желательно изменить логотип компании в одном стиле с сайтом. Логотип скину в личку.
4. Контакты
5. Дизайн должен бытьвыполнен в трех цветовых гаммах: желтый, зеленый, черный. Возможны Ваши варианты, но, сайт должен быть ярким и не ординарным, хотелось бы интересно обыграть данную тематику и уйти от принятых шаблонов. Личный энтузиазм и креатив приветствуется.
6. Понравившийся сайт http://www.pogorelovskiykarier.ru/?yclid=1191172801786808741
7.От исполнителя ожидается развитый уровень чувства стиля, цвет, композиции.
С Уважением, Виталий.
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