Дизайн для шаблонного сайта

Доброго время суток!

Необходимо разработать дизайн информационного сайта продажи щебня, песка, металла истрой материалов. Есть шаблонный сайт http://ntstroyka.ru/ который и надо довести до ума.

1. Количество страниц: шапка, главная + 10 внутренних.

2.Необходимо отрисовать название иконок как у наших партнеров на сайте http://metall-grup.ru/все, кроме недвижимости. Копирование данных с вышеуказанного сайта одобрено

нашими партнерами. Используя новый дизайн иконок.

3. Желательно изменить логотип компании в одном стиле с сайтом. Логотип скину в личку.

4. Контакты

5. Дизайн должен бытьвыполнен в трех цветовых гаммах: желтый, зеленый, черный. Возможны Ваши варианты, но, сайт должен быть ярким и не ординарным, хотелось бы интересно обыграть данную тематику и уйти от принятых шаблонов. Личный энтузиазм и креатив приветствуется.

6. Понравившийся сайт http://www.pogorelovskiykarier.ru/?yclid=1191172801786808741

7.От исполнителя ожидается развитый уровень чувства стиля, цвет, композиции.

С Уважением, Виталий.