Дизайн для шаблонного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок238 просмотров

Доброго время суток!

Необходимо разработать дизайн информационного  сайта  продажи  щебня, песка, металла истрой материалов. Есть шаблонный сайт http://ntstroyka.ru/   который и надо довести до ума.

1. Количество страниц:  шапка, главная + 10 внутренних.

2.Необходимо отрисовать  название иконок как у наших партнеров  на сайте http://metall-grup.ru/все, кроме недвижимости. Копирование данных с вышеуказанного сайта одобрено

нашими партнерами. Используя новый дизайн иконок.

3. Желательно изменить логотип компании в одном стиле  с сайтом. Логотип скину в личку.

4. Контакты

5. Дизайн должен бытьвыполнен в трех цветовых гаммах:  желтый, зеленый, черный. Возможны Ваши варианты, но,  сайт должен быть ярким и не ординарным, хотелось бы интересно обыграть данную тематику и уйти от принятых шаблонов. Личный энтузиазм и  креатив приветствуется.

6. Понравившийся сайт  http://www.pogorelovskiykarier.ru/?yclid=1191172801786808741

7.От исполнителя ожидается развитый уровень чувства стиля, цвет, композиции. 

С Уважением, Виталий.

9 лет назад
KVA911
52 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров