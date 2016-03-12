Новый дизайн для сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки231 просмотр

Необходимо разработать новый дизайн для сайта nick16.ru

Тематика сайта: Создание и продвижение сайтов.

Наполнение остается тем же.

Пожелания: яркий, креативный, более воздушный (сейчас кажется тяжелым)

9 лет назад
dominions
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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