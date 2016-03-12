Здравствуйте. Проводим редизайн сайта www.basalt.ru и для этого ищем дизайнера, который смог бы нарисовать дизайн сайт. Мы сделали дизайн для одной из страниц http://www.basalt.ru/registraciya-ooo/ и хотим что бы весь сайт выглядел похожим на ...
Новый дизайн для сайта
Необходимо разработать новый дизайн для сайта nick16.ru
Тематика сайта: Создание и продвижение сайтов.
Наполнение остается тем же.
Пожелания: яркий, креативный, более воздушный (сейчас кажется тяжелым)
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