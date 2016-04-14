Редизайн сайта

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Завершен31 заявка271 просмотр

Здравствуйте.

Проводим редизайн сайта www.basalt.ru и для этого ищем дизайнера, который смог бы нарисовать дизайн сайт. Мы сделали дизайн для одной из страниц http://www.basalt.ru/registraciya-ooo/ и хотим что бы весь сайт выглядел похожим на эту страницу. На ней есть некоторые ньюансы, которые мы хотим устранить в новом дизайне (большие элементы, грязноватость и тяжесть страницы вцелом). 

Как пример дизайна, который нам нравится, может выступать сайт qlean.ru

Небольшое ТЗ готово: в нем указана требуемая структура страницы и некоторые важные моменты, касаемые фирменного стиля. 

Если у вас в команде есть верстальщик, то можете об этом упомянуть, желательно ссылкой на портфолио (GIT приветствуется).

Конкретных сроков нет, ТЗ будет выслано выбранным кандидатам.

В ответе на проект, желательно указать некую примерную стоимость за главную и вторичные страницы. Конечно, после согласования ТЗ она может быть изменена и далее - зафиксирована.

Git
9 лет назад
VeMax
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

iryna_S
32 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$240
10 дней
Работа выполнена в срок, правки вносились моментально. В общем сотрудничество очень положительное, каких-либо проблем во время работы не возникло. Очень приятная в общение девушка.
Очень рада сотрудничеству с Максимом! Действительно грамотный и приятный человек. Работу оплатил моментально. В общем замечательно поработали и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

iryna_S
32 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад