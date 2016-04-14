Здравствуйте.

Проводим редизайн сайта www.basalt.ru и для этого ищем дизайнера, который смог бы нарисовать дизайн сайт. Мы сделали дизайн для одной из страниц http://www.basalt.ru/registraciya-ooo/ и хотим что бы весь сайт выглядел похожим на эту страницу. На ней есть некоторые ньюансы, которые мы хотим устранить в новом дизайне (большие элементы, грязноватость и тяжесть страницы вцелом).

Как пример дизайна, который нам нравится, может выступать сайт qlean.ru.

Небольшое ТЗ готово: в нем указана требуемая структура страницы и некоторые важные моменты, касаемые фирменного стиля.

Если у вас в команде есть верстальщик, то можете об этом упомянуть, желательно ссылкой на портфолио (GIT приветствуется).

Конкретных сроков нет, ТЗ будет выслано выбранным кандидатам.

В ответе на проект, желательно указать некую примерную стоимость за главную и вторичные страницы. Конечно, после согласования ТЗ она может быть изменена и далее - зафиксирована.