Здравствуйте.Нужно сделать пустые страницы (есть меню но кнопки никуда не ведут) И еще кнопки навигации как на скриншоте. Там где крест будет пустая страница, мы сами заполним. А вверху кликабельные кнопки: -О нас -Фотоальбом(ссылка ...
Редизайн сайта
Здравствуйте.
Проводим редизайн сайта www.basalt.ru и для этого ищем дизайнера, который смог бы нарисовать дизайн сайт. Мы сделали дизайн для одной из страниц http://www.basalt.ru/registraciya-ooo/ и хотим что бы весь сайт выглядел похожим на эту страницу. На ней есть некоторые ньюансы, которые мы хотим устранить в новом дизайне (большие элементы, грязноватость и тяжесть страницы вцелом).
Как пример дизайна, который нам нравится, может выступать сайт qlean.ru.
Небольшое ТЗ готово: в нем указана требуемая структура страницы и некоторые важные моменты, касаемые фирменного стиля.
Если у вас в команде есть верстальщик, то можете об этом упомянуть, желательно ссылкой на портфолио (GIT приветствуется).
Конкретных сроков нет, ТЗ будет выслано выбранным кандидатам.
В ответе на проект, желательно указать некую примерную стоимость за главную и вторичные страницы. Конечно, после согласования ТЗ она может быть изменена и далее - зафиксирована.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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