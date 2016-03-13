Редизайн партнерки

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Закрыт18 заявок283 просмотра

cpaplatform.ru/account/lo... 

E-mail: [email protected]  

Пароль: demo  

Нужно сменить цвет, шрифты, нарисовать свой логотип. Все блоки останутся те же. 

Нарисовать все внутренние страници

9 лет назад
maluken
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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