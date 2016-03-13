Здравствуйте. Нужен дизайн публичной части сайта для новостроек. Есть детальный динамический прототип, который отражает функционал и все элементы. Главное требование к кандидату: 1. Общительность и корректность при общении. 2. Адекватность и внимательность ...
Редизайн партнерки
E-mail: [email protected]
Пароль: demo
Нужно сменить цвет, шрифты, нарисовать свой логотип. Все блоки останутся те же.
Нарисовать все внутренние страници
Заявки фрилансеров
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