Дизайн сайта о новостройках

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен59 заявок422 просмотра

Здравствуйте. Нужен дизайн публичной части сайта для новостроек. Есть детальный динамический прототип, который отражает функционал и все элементы.

Главное требование к кандидату:

1. Общительность и корректность при общении.

2. Адекватность и внимательность (фразы это я забыл/не увидел - не приветствуются)

Ссылка на прототип:

http://jlpme7.axshare.com

пароль - ivt1

Отдельно есть файл с описанием элементов дизайна.

Большая просьба новичкам не подавать заявку. И ещё - обязательно в заявке пожалуйста разместите 2-3 ссылки на Ваши лучшие работы.

Вот базовые принципы дизайна:

1.     Не мельчить – это важно. В среднем пользователь проводит на таких сайтах час-два в день. Не хорошо если пользователю придётся всматриваться и напрягать глаза. Не мельчите нигде.

2.     Цвета – светлые, минимум наворотов, которые могут усложнить вёрстку или замедлять сайт.

3.     Шрифты придают дополнительный вес – также старайтесь обойтись минимальным количеством.

4.     Плоский дизайн нужен. Простота и минимализм это главное.

5.     По всему сайту одинаковые пропорции картинок.

6.     Назначение прототипа – только показать что должно присутствовать и как это работает. Цвета и прочие нюансы на Ваше усмотрение. Расположение элементов в целом соответствует логике работы, но также может быть изменено по согласованию.

7.     Базовая ширина контента – 1280 px.

9 лет назад
MakarovDR
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$430
7 дней
Я остался очень доволен от сотрудничества с Алексеем. Всё время на связи, моментальные правки. За 7 дней отрисован дизайн на который другие просили месяц. Очень рекомендую
Понравилось сотрудничество с Дмитрием. Приятный заказчик, всегда на связи, хорошая обратная связь. Быстрая оплата. Рекомендую! :)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

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