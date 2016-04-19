Дизайн сайта о новостройках

Здравствуйте. Нужен дизайн публичной части сайта для новостроек. Есть детальный динамический прототип, который отражает функционал и все элементы.

Главное требование к кандидату:

1. Общительность и корректность при общении.

2. Адекватность и внимательность (фразы это я забыл/не увидел - не приветствуются)

Ссылка на прототип:

http://jlpme7.axshare.com

пароль - ivt1

Отдельно есть файл с описанием элементов дизайна.

Большая просьба новичкам не подавать заявку. И ещё - обязательно в заявке пожалуйста разместите 2-3 ссылки на Ваши лучшие работы.

Вот базовые принципы дизайна:

1. Не мельчить – это важно. В среднем пользователь проводит на таких сайтах час-два в день. Не хорошо если пользователю придётся всматриваться и напрягать глаза. Не мельчите нигде.

2. Цвета – светлые, минимум наворотов, которые могут усложнить вёрстку или замедлять сайт.

3. Шрифты придают дополнительный вес – также старайтесь обойтись минимальным количеством.

4. Плоский дизайн нужен. Простота и минимализм это главное.

5. По всему сайту одинаковые пропорции картинок.

6. Назначение прототипа – только показать что должно присутствовать и как это работает. Цвета и прочие нюансы на Ваше усмотрение. Расположение элементов в целом соответствует логике работы, но также может быть изменено по согласованию.

7. Базовая ширина контента – 1280 px.