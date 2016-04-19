Добрый день!Нужно разработать дизайн для сайта. Есть несколько задумок, но все не нравятся. Сайт для театра. Все материалы предоставлю исполнителю. Прошу прилагать примеры своих работ или ссылку на портфолио. Наличие в портфолио творческих проектов приветствуется. ...
Дизайн сайта о новостройках
Здравствуйте. Нужен дизайн публичной части сайта для новостроек. Есть детальный динамический прототип, который отражает функционал и все элементы.
Главное требование к кандидату:
1. Общительность и корректность при общении.
2. Адекватность и внимательность (фразы это я забыл/не увидел - не приветствуются)
Ссылка на прототип:
пароль - ivt1
Отдельно есть файл с описанием элементов дизайна.
Большая просьба новичкам не подавать заявку. И ещё - обязательно в заявке пожалуйста разместите 2-3 ссылки на Ваши лучшие работы.
Вот базовые принципы дизайна:
1. Не мельчить – это важно. В среднем пользователь проводит на таких сайтах час-два в день. Не хорошо если пользователю придётся всматриваться и напрягать глаза. Не мельчите нигде.
2. Цвета – светлые, минимум наворотов, которые могут усложнить вёрстку или замедлять сайт.
3. Шрифты придают дополнительный вес – также старайтесь обойтись минимальным количеством.
4. Плоский дизайн нужен. Простота и минимализм это главное.
5. По всему сайту одинаковые пропорции картинок.
6. Назначение прототипа – только показать что должно присутствовать и как это работает. Цвета и прочие нюансы на Ваше усмотрение. Расположение элементов в целом соответствует логике работы, но также может быть изменено по согласованию.
7. Базовая ширина контента – 1280 px.
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