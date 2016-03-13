Дизайн на существующую верстку сайта

Нужно сделать новый дизайн для сайта. При этом существующую вёрстку по больше части нужно сохранить (изменения возможны, но незначительные). Сайт и вёрстка самописные, соответственно новый дизайн также должен быть самописным. Сайт - библиотека текстовых статей, соответственно новый дизайн должен быть лёгким и быстрым в работе.

Структура и виды страниц:

1) главная (особая)

2) страница списков статей

3) страница содержащая статью (она же самая важная)

Доп.требования: дизайн должен быть адаптивным (желательно на основе бутстреп) + обязательная настройка корректного отображения на мобильных устройствах (чтобы ничего никуда не выезжало и проходило проверку на https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/); дизайн на html, можно использовать js, html5 (но не flash).

Нужно сделать дизайн и соответственно поставить его на сайт.

Урл будет в личку, просьба сразу писать цену.