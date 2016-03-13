Здравствуйте. Нужен дизайн публичной части сайта для новостроек. Есть детальный динамический прототип, который отражает функционал и все элементы. Главное требование к кандидату: 1. Общительность и корректность при общении. 2. Адекватность и внимательность ...
Нужен web-дизайнер
Всем привет! Собственно, САБЖ. Нужен web-дизайнер для попроектной работы.
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Требования:
* Наличие портфолио
* Понимать, как делается правильная структура сайта
* Адекватно воспринимать критику, уметь отстаивать свою точку зрения
Приветствуется:
* Навыки прототипирования
* Нахождение в Беларуси (ещё лучше, если в Минске)
* Опыт работы более 3 лет
* Умение работать с модульными сетками
Сам web-дизайнер со стажем :), поэтому неадекватных правок по макетам не будет (разве что по просьбе клиента)
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