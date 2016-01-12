Communisten

Постановка: 1. битрикс бизнес 15.0 2. есть 2 и более городов - цены разные, не мультисклад, цены реализованы через "торговый каталог - тип цен" 3. есть самописный справочник "города" (рис. города) - в нем "код города" 4. в карточку ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сайт на битрикс. Интернет-магазин. Требуется техническая доработка (програмирование) функционала. Задач ряд. После будут ещё задачи. Требуется специалист со знанием и опытом работы с Битриксом.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $45
Постановка: На одной странице отображается товар в количестве 9 шт. (3 строки и 3 столбца). например http://irkutsk.nanuka.ru/catalog/podguzniki_pelenki При использовании фильтра из верхнего меню, например "Подгузники, пеленки - Merries" ссылка "http://irkutsk.nanuka.ru/catalog/podguzniki_pelenki". Получаем страницу на которой выводится по 8 шт. ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад