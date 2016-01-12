Communisten

Постановка: 1. битрикс бизнес 15.0 2. есть 2 и более городов - цены разные, не мультисклад, цены реализованы через "торговый каталог - тип цен" 3. есть самописный справочник "города" (рис. города) - в нем "код города" 4. в карточку ...