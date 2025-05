Доработки PrestaShop

Есть новый ИМ на PrestaShop 1.6.1.4. Необходимо внести следующие правки:

1. В карточке товара должны выводится статусы наличия товара (статусы должны задаваться в админке):

Нет в наличии

Под заказ

Есть в наличии

2. Реализовать полноценную мультивалютность. Реализовать возможность каждому товару задавать цену в гривнах, либо долларах. Если цена указана в грн, то она так и выводится. Если в долларе - значит умножается на курс, который устанавливается в админке.

3. Процедура заказа.При добавлении товара в корзину, всплывает окно с выбранным товаром и 2 кнопками «продолжить покупки» и «оформить заказ». Нужно сделать так, чтобы в этом окне остались эти кнопки, но добавилось поле с быстрым заказом, которое состоит из поля для ввода контактного номера и кнопки «купить в один клик»При переходе по кнопке «оформить заказ» нужно убрать «оформить заказ как гость» и оставить «создание учетной записи». При нажатии этой кнопки, форму регистрации («новый клиент») оставляем без изменений и добавляем поле «номер телефона». Нижний блок «Адрес доставки» переименовать в «Доставка» и убрать оттуда все поля. Вместо них, сделать выбор способа доставки - Самовывоз в Днепропетровске (тогда остается только необязательное поле «коментарий к заказу») или Новая Почта. При выборе «Новая почта» должна выпадать анкета с полями для заполнения: Город*, Отделение Новой почты*, комментарии к заказу.

4. В правом верхнем углу кнопку войти, подогнать под стиль кнопки «корзина». Цвет надписи оставить черным. Под стройкой поиска крупным шрифтом разместить номер телефона.

5. Надпись на кнопке «Купить» (сейчас «в корзину»)

6. Добавить блог под блоком «новые поступления, популярное, лидеры продаж, скидки». Подогнать количество выводимых товаров к размеру блога, таким образом, чтобы эта конструкция заканчивалась футером.

7. При попытке подвязать яндекс почту для домена для отправки писем по SMTP получаем такую ошибку: Expected response code(s) [250] but got response [553 5.7.1 Sender address rejected: not owned by auth user.] . Разобраться.

8. Переделать статусы заказа. Удалить все, оставить только:

Новый (этот статус задается заказу первым).

Ожидает оплаты.

Выполняется.

Отправлен.

Показать потом где мне редактировать шаблоны писем.

9. Сделать обратный звонок (под корзиной). Просто поле для ввода номера телефона по маске +38 (0**) ***-**-** . Сверху небольшая надпись «обратный звонок», снизу поле.

10. Сейчас к Title любой страницы, категории, товару и т.д. приписывается имя магазина. Нужно его убрать.

11. Когда товара нет в наличии, в карточке товара отображается надпись «нет в наличии товара». Сделать «нет в наличии».

12. Знак ₴ заменить на грн.

13. Убрать все методы оплаты. Сразу после выбора доставки подтверждать заказ.

Жду предложений по цене и срокам от специалистов по PrestaShop. Опыт работы в PrestaShop обязателен! Оплата по Украине - на карту, РФ - Qiwi.