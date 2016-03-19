Исправить ошибку на джумле

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Здравствуйте.

Сайт на джумле agyoga.org.

Добавил страницу и перестала работать форма заказа гамаков (страница все гамаки справа в меню).

После ввода данных должен происходить переход на страницу спасибо и данные должны передаваться на почту мне и клиенту.

Нужна помощь в исправлении ошибки.

Joomla
9 лет назад
axmetob
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15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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