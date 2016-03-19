Нужен человек с опытом работы с "1С-Битрикс: Управление сайтом" Первая задача переработать готовый сайт на битрикс, редактирование блоков, дизайна, инфоблоки.
Исправить ошибку на джумле
Здравствуйте.
Сайт на джумле agyoga.org.
Добавил страницу и перестала работать форма заказа гамаков (страница все гамаки справа в меню).
После ввода данных должен происходить переход на страницу спасибо и данные должны передаваться на почту мне и клиенту.
Нужна помощь в исправлении ошибки.
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