Верстка под Bitrix и дальнейшая работа с Битрикс по нескольким сайтам.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужен человек с опытом работы с "1С-Битрикс: Управление сайтом"

Первая задача переработать готовый сайт на битрикс, редактирование блоков, дизайна, инфоблоки.

9 лет назад
largovins
Кирилл 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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