Здравствуйте. Куплен определенный шаблон, который вызывает ошибку при установке. Нужна помощь в установке. Прошу откликнуться только тех, кто реально знает OpenCart и его шаблоны.
Сделать новый функционал для системы на Yii1
Есть проект(что то типа CRM системы ), на него нужно сделать ряд аддонов. Проект на PHP
Yii. Понятное тз ,проект интересный (стартап). Писать на почту
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