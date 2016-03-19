Сделать новый функционал для системы на Yii1

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Закрыт2 заявки142 просмотра

Есть проект(что то типа CRM системы ), на него нужно сделать ряд аддонов. Проект на PHP

Yii. Понятное тз ,проект интересный (стартап). Писать на почту 

PHPYii
9 лет назад
ustin1
Алекс 
54 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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