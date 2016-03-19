Прикрутить к сайту админку (она есть, но не работает)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок179 просмотров

Движок писался самостоятельно на PHP + MySQL. Сам файл, отвечающий за админку, есть. Там прописаны разделы админки. Но когда я ввожу логин и пароль, я как бы захожу в админку, но вместо нее чистый лист.

Нужно решить проблему.

MySQLPHP
9 лет назад
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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Нет заявок фрилансеров