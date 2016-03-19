Добрый день, требуется человек, который разбирается в IPB ИЛИ в css. Нужно будет переделать блок последних тем и сообщений на форуме. Нужно будет сделать примерно такой блок http://prntscr.com/ahcu3b Оставляйте логин от скайпа, там поговорим по ...
Прикрутить к сайту админку (она есть, но не работает)
Движок писался самостоятельно на PHP + MySQL. Сам файл, отвечающий за админку, есть. Там прописаны разделы админки. Но когда я ввожу логин и пароль, я как бы захожу в админку, но вместо нее чистый лист.
Нужно решить проблему.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
1 Для страниц с фильтрами по двум и более параметрам добавить атрибут закрытия от индексации в head. Добавить: 2. Необходимо добавлять выбранные пункты в фильтре как в Title так и в ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Есть проект(что то типа CRM системы ), на него нужно сделать ряд аддонов. Проект на PHP Yii. Понятное тз ,проект интересный (стартап). Писать на почтуСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Куплен определенный шаблон, который вызывает ошибку при установке. Нужна помощь в установке. Прошу откликнуться только тех, кто реально знает OpenCart и его шаблоны.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $35
Разработка шаблоного сайта на WordPresse задание в приложение от вас сроки бюджет до 35$Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть новый ИМ на PrestaShop 1.6.1.4. Необходимо внести следующие правки: 1. В карточке товара должны выводится статусы наличия товара (статусы должны задаваться в админке): Нет в наличииПод заказЕсть в наличии2. Реализовать полноценную мультивалютность. ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Сайт на джумле agyoga.org. Добавил страницу и перестала работать форма заказа гамаков (страница все гамаки справа в меню). После ввода данных должен происходить переход на страницу спасибо и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен человек с опытом работы с "1С-Битрикс: Управление сайтом" Первая задача переработать готовый сайт на битрикс, редактирование блоков, дизайна, инфоблоки.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2
Добавить 1 кнопку в средние меню. Система Joomla Макет в приложениеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад