Нужен человек, который разбирается в IPB

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка106 просмотров

Добрый день, требуется человек, который разбирается в IPB ИЛИ в css. Нужно будет переделать блок последних тем и сообщений на форуме. Нужно будет сделать примерно такой блок http://prntscr.com/ahcu3b

Оставляйте логин от скайпа, там поговорим по поводу задания.

CSS
9 лет назад
1artemka1
Артем 
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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