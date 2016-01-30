1artemka1

Артем Егошкин 1artemka1

 
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен человек, который разбирается в IPB

    Добрый день, требуется человек, который разбирается в IPB ИЛИ в css. Нужно будет переделать блок последних тем и сообщений на форуме. Нужно будет сделать примерно такой блок http://prntscr.com/ahcu3b Оставляйте логин от скайпа, там поговорим по поводу задания.

    CSS
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить ошибки на сайте

    $40

    Необходимо исправить 2 бага на форуме. Первый с накруткой надо сделать так чтобы отображалось именно то количество пользователей внизу, которое нужно мне. Второй с сообщениями: на форуме есть колонка там где пишут последние темы и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Накрутка форума

    $25

    нужен человек, который разбирается в накрутке пользователей форума ipb. все предложения пишите в лс, оставляя свой скайп для связи с вами.

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить баг на форуме

    $10

    необходимо исправить баг на форуме. поставил новый стиль и теперь если кто либо хочет написать сообщение или создать тему он не может ничего написать http://prntscr.com/9yhmz2 а нужно сделать также как и было раньше в другом стиле http://prntscr.com/9yhn81 пишите ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить ошибки сайта

    $33

    нужен человек. разбирающийся в базах данных, в подключении их к сайту. нужно исправить мелкие баги на сайте. пишите в лс и указывайте скайп.

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен мастер по ipb

    $40

    нужен человек, который хорошо разбирается в ipb нужно будет добавить хуки и приложения, удалить даты добавления тем и сообщений на форуме. пишите в лс и оставляйте свой скайп или асю.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Устранить все ошибки на сайте

    $30

    нужно устранить все ошибки сайта. нужно уметь работать с базой данных. дело в том что раньше сайт работал нормально но один не хороший человек что-то добавил или наоборот убрал и теперь постоянно сайт открывается как-то ...

    Тестирование сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
miron160389
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужен мастер по ipb
Рекомендую Артема как хорошего заказчика, грамотно ставит задачи, оплата в срок.
Очень хороший исполнитель. Знает очень много в своей области. Профессионал своего дела. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
georgers
Георгий 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
2 балла
8 лет назад
Нужно нарисовать шапку для форума
рекомендую
хороший исполнитель.
Ответный отзыв