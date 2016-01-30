Добрый день, требуется человек, который разбирается в IPB ИЛИ в css. Нужно будет переделать блок последних тем и сообщений на форуме. Нужно будет сделать примерно такой блок http://prntscr.com/ahcu3b Оставляйте логин от скайпа, там поговорим по поводу задания.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $5
нужно чтобы через каждые 3 мин ссылка перезагружалась. чтобы накрутка на сайте нормально работала.Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
перенес сайт на хостинг а теперь мне выдает вот это http://prntscr.com/abibf8 нужно разобраться с этим и все исправить.Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Необходимо исправить 2 бага на форуме. Первый с накруткой надо сделать так чтобы отображалось именно то количество пользователей внизу, которое нужно мне. Второй с сообщениями: на форуме есть колонка там где пишут последние темы и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
нужен человек, который разбирается в накрутке пользователей форума ipb. все предложения пишите в лс, оставляя свой скайп для связи с вами.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
необходимо исправить баг на форуме. поставил новый стиль и теперь если кто либо хочет написать сообщение или создать тему он не может ничего написать http://prntscr.com/9yhmz2 а нужно сделать также как и было раньше в другом стиле http://prntscr.com/9yhn81 пишите ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $33
нужен человек. разбирающийся в базах данных, в подключении их к сайту. нужно исправить мелкие баги на сайте. пишите в лс и указывайте скайп.Базы данных3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $40
нужен человек, который хорошо разбирается в ipb нужно будет добавить хуки и приложения, удалить даты добавления тем и сообщений на форуме. пишите в лс и оставляйте свой скайп или асю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
нужно устранить все ошибки сайта. нужно уметь работать с базой данных. дело в том что раньше сайт работал нормально но один не хороший человек что-то добавил или наоборот убрал и теперь постоянно сайт открывается как-то ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужно нарисовать шапку для форума. Все размеры дам. нужна уникальная и красивая шапка, более подробно все объясню в лс. Оставляйте свои контакты в лс.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрытнет даты
- $20
нужно перенести сайт на другой домен с этим почему-то возникают проблемы и я никак с ними не могу разобраться. нужно уложиться в как можно более быстрые сроки. все заявкиВеб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна разовая помощь с форумом ipb3.4.6 Все, кто разбирается пишите в лс на форуме или на почтуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад