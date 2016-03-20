Правка сайта на вп. Срочно.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок199 просмотров

Нужно выполнить правку шаблона. Хедер, главная. Кое-что по цсс. Срочно).

9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров