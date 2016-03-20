Удалить вирусы на WP

Есть сайт на WP, на нем присутствую вирусы (есть отчет по айболиту, покажу отчет в личку).

Как проявляются:

1. Замечена массовая рассылка спам сообщений

2. При обращении к сайту бота Яндекса или Гугла на страницах выводиться блок с "левыми" ссылками, по коду этого блока не видно.

Ищу профессионала по WP, кто знает все дыры этого движка и знает, как их залатать. Предложения вида "А давайте я вам обновлю движок до последней версии" не интересно, движок обновлен.