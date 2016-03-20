Верстка PSD макета под Wordpress

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок198 просмотров

Здравствуйте.

На основе нарисованного PSD надо сделать сделать верстку под Wordpress/

Бюджет до 80$

WordPress
9 лет назад
dmitroff
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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