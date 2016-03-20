Шаблон joomla3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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шаблон для joomla 3  на примере http://climatechnics42.oml.ru

Возможности сайтаРассмотрим вкратце основные возможности сайта с каталогом товаровКаталог товаров

  • Возможность создать каталог товаров с неограниченной вложенностью;
  • Возможность для каждой категории товаров указать специфические дополнительные параметры;
  • Поиск и фильтрация товаров по названию, цене, дополнительным параметрам;
  • Сортировка посетителем сайта товаров по цене и названию;
  • Возможность задания сортировки товаров менеджером сайта;
  • Возможность указать для каждого товара 3 разные цены (например, для случаев, когда нужна будет розничная и оптовая цена);
  • Возможность указать цену товаров в одной валюте, а на сайте отображать другую (задавая курс автоматического пересчета). Например, ряд товаров менеджер добавляет в каталог с ценой в долларах, другие - в евро, третьи - в рублях. Задает курсы пересчета. А на сайте все товары выводятся с ценой в рублях. Покупка также осуществляется в рублях;
  • Возможность создавать модификации товара (по разным параметрам - например цвету, размеру, материалу и т.д.) с разной ценой;
  • Возможность помечать товары тегами и выводить все товары с заданным тегом.
  • Возможность подключить рейтинги и комментарии к товарам. Пользователи на сайте смогут оценивать товары и оставлять отзывы о них. В свою очередь в системе управления предусмотрена гибкая система настроек и модерации комментариев.
Экспорт и импорт
  • Возможность импортировать и экспортировать товары;
  • Возможность экспортировать пользователей;
  • Возможность экспортировать YML-файл для последующей загрузки в Яндекс.Маркет;

    Внимание! В настоящий момент Яндекс.Маркет не работает с кириллическими доменами, поэтому при создании сайта для работы с Яндекс.Маркетом используйте латинские домены в зонах .ru, .com и пр.

  • Несколько режимов импорта: обновить цены (или любые другие параметры товаров), удалить товары, скрыть/отобразить товары, добавить товары.

Сопутствующие товары
  • Возможность составить список «Аксессуары к товару» (для товара составляется список доступных аксессуаров);
  • Возможность составить список «Рекомендуем» (например, на телефоне Nokia отображается рекомендация IPhone);
  • Возможность составить список «Входит в комплект» (несколько товаров из одного комплекта объединяются в группу);
  • Возможность составить список «Похожие товары» (несколько товаров объединяются в группу).
СкидкиВы можете использовать товарные скидки с разными параметрами, в число которых входит:
  • Период, в который действует скидка;
  • Размер скидки в абсолютной величине или в процентах;
  • Скидка на конкретный товар(ы) или группу товаров определенной категории, поставщика или производителя, а так же скидка на все товары из каталога;
  • Скидка группе пользователей;
  • Скидка только зарегистрированным пользователям;
  • Можно назначить диапазон, когда начинает действовать цена 2 и цена 3, если они указаны (для розницы, малого опта, опта);
ВНИМАНИЕ!
  • Подобная скидка снижает отображаемую в каталоге стоимость товара (например, если у товара в каталоге стоимость = 1000 рублей, при наличии скидки в 10% цена в каталоге будет = 900 рублям).
  • Товарная скидка не будет применена в случае, если указать в условиях скидки сумму, превышающую стоимость единицы товара (например, если среди товаров, на которые распространяется скидка для сумм от 1000 рублей есть товары с 1001 и 999 рублями, скидка будет применена только к товару с ценой = 1001), а также количество более 1 (в этом случае скидка бессмысленна и не будет отображаться в карточках каталога).
  • Кроме того Вы можете создавать акции вида «2 по цене 1» (кол-ва задаются) и «Купи 3 и получи 1 в подарок» (кол-ва тоже задаются). Однако, подобные акции могут использоваться лишь для оповещения клиента, так как заказ фактически на сайте не формируется. Применение таких акций полностью остается на усмотрение администратора.
Акции
  • Возможность отмечать товары как «новинка» и «спецпредложение».
Поиск
  • Поиск по товарам: поиск по названию и параметрам товаров. Поддержка морфологии.
  • Автоматические фильтры по параметрам товаров в категориях на сайте. Сортировка по названию, цене.
Оптимизация для поисковых систем
  • Возможность прописывать мета-теги для всех товаров и разделов;
  • Легко читаемые адреса страниц (ЧПУ).
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Joomla
9 лет назад
asweras
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9 лет назад

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