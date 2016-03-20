Натяжка сверстанного макета на Shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок131 просмотр

Есть сверстанный сайт http://www.test.mkps.eu/

В нем по сути 3 страницы и меню. Нужно будет портировать это на CMS Shopify, чтобы заказчик мог добавлять слайды с текстом на главную, добавлять товары (пока максимум 3 товара будет) и добавлять страницы типа страницы about us.

Напишите ориентировочные сроки и цену.

Заявки без указанных сроков и цен не рассматриваются. Для уточнения могу скинуть все необходимые файлы.

Shopify
9 лет назад
440
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров