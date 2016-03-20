Нужна срочная небольшая помощь по ворд пресс

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Завершен3 заявки582 просмотра

сайт videofoto.biz

на сайте видно ошибка есть вверху она описана сейчас

что нужно вот тут поменять:

   

    

       

    

       

            

       

        

       

    

   

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Спасибо большое за помощь, оперативно и качественно.
Приятный заказчик. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад