Есть 2 сайта, в которых нужно внести корректировки. На одном сайте есть каталог оборудование - нужно добавить сравнение товаров + сделать пару мелочных правок (500 руб) Второй сайт - православный календарь - нужно ...
Нужна срочная небольшая помощь по ворд пресс
сайт videofoto.biz
на сайте видно ошибка есть вверху она описана сейчас
что нужно вот тут поменять:
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