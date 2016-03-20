Подсказать как работает слайдер на сайте WP

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Есть сайт videofoto.biz

на главной есть слайдер, путь к фото я знаю, мне нужно не это. 

Шаблон вот этот  

http://dessign.net/slide-media-responsive-theme/

http://www.dessign.net/slidemediatheme/

Хочется понять как настраивается данный слайдер, так как картинки залиты в папки, но он почему то пытается отобразить удаленные ранее картинки, как будто не папка конкретная к нему привязана, а именно фотографии. 

Также хочется настроить шаблон так как он продавался, а не как он отобразился. 

WordPress
9 лет назад
trend
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