Подсказать как работает слайдер на сайте WP

Есть сайт videofoto.biz

на главной есть слайдер, путь к фото я знаю, мне нужно не это.

Шаблон вот этот

http://dessign.net/slide-media-responsive-theme/

http://www.dessign.net/slidemediatheme/

Хочется понять как настраивается данный слайдер, так как картинки залиты в папки, но он почему то пытается отобразить удаленные ранее картинки, как будто не папка конкретная к нему привязана, а именно фотографии.

Также хочется настроить шаблон так как он продавался, а не как он отобразился.