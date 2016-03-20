Шаблон WordPress по примеру

Есть сайт maisondesfleur.com Он выполнен на устаревшей платформе, решили переделать его на WP. Поскольку бюджет ограничен - речь идет о подборе подходящего шаблона на WordPress+WooCommerce и кастомизации его под наши требования.

Требований немного. Примерно соответствующая текущей цветовая гамма и стили (архив текущего сайта могу дать, чтобы брать с него элементы верстки), вывод каталога в требуемом виде.

Рассматриваю предложения только с явно указанными ценой и сроками.