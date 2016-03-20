Задачи по сайту на MODX. 1. Обновление CMS, плагинов. На менее скомпрометированные. 2. Доработка фильтров (сортировки). В данный момент фильтр работает по всем разделам каталога одновременно, учитывая обилие ...
Шаблон WordPress по примеру
Есть сайт maisondesfleur.com Он выполнен на устаревшей платформе, решили переделать его на WP. Поскольку бюджет ограничен - речь идет о подборе подходящего шаблона на WordPress+WooCommerce и кастомизации его под наши требования.
Требований немного. Примерно соответствующая текущей цветовая гамма и стили (архив текущего сайта могу дать, чтобы брать с него элементы верстки), вывод каталога в требуемом виде.
Рассматриваю предложения только с явно указанными ценой и сроками.
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