Консультант фреймворка Yii (php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка466 просмотров

Необходима консультационная услуга разработчика с обширным знанием фреймворка Yii для проекта написанного на php.Понимание внутренних модулей управления командами и связи с базой данных и панелью администрирования

PHPYii
5 лет назад
APolonskiy
Виктор 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад