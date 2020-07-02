Переписать часть админ панели [nodejs]

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Для этого модуля https://github.com/konstantinzolotarev/sails-hook-adminpanel нужно все переписать чтобы избавится от bower, также добавить несколько функций. Бюджет обсуждается.

важно: Уверенное знание Nodejs, знание юнит-тестов,

Приветсвуется занание  SailsJS и TypeScript

Node.jsTypeScript
5 лет назад
akuraga
Иван 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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