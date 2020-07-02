Магазин на OpenStore 2.3 Cам смог вот таким образом реализовать http://dev.wallstreet21.ru/intyeryery-kliyentov/vyhod-v-astral-material-frost.html Еслиб это не переходило при клике на другой сайт и без лайков\комментов, то как бы супер ...
Переписать часть админ панели [nodejs]
Для этого модуля https://github.com/konstantinzolotarev/sails-hook-adminpanel нужно все переписать чтобы избавится от bower, также добавить несколько функций. Бюджет обсуждается.
важно: Уверенное знание Nodejs, знание юнит-тестов,
Приветсвуется занание SailsJS и TypeScript
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