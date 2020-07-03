\ Нужно цветовую схему шаблона подогнать под фирменные цвета клиента
PHP разработчик - удаленка, полная занятость
Ищу в команду разработчика способного разобраться в чужом коде.
(проектную работу не рассматриваем, только в рабоче время с 9 до 18 или с 10 до 19)
Основные задачи и требования:
- Внесение SEO изменений на сайты клиентов
- Разработка простых сайтов на WP, Opencart, Bitrix и реализация дополнительных функций
- Разработка внутренних сервисов различных назначений
- Администрирование серверов, нужно уметь при необходимости переезжать на новые сервера быстро, настраивать защиту от ДДос Атак (чуть больше знаний чем просто включить CLoudFlare)
как плюс:
+ Умение разобраться в JS, React, Angular
+ API, SQL, Apache, Git
Условия:
- Удаленная работа
- 5 дней в неделю 8 часов в день (с 10:00 до19:00)
- ЗП - 85 000 руб после прохождения испытательного срока
- Сначала будет работа с оплатой по неделям, если все устроит переходим на полный рабочий день - 70 000 руб, через 2 месяца переходим на 85 000
- бонусы после прохождения испытательного срока по факту запуска проектов
Тестовое задание
На своем тестовом хостинге поднять сайты на движках:
1) на поддомене 1 и 2 поднять тестовые сайты на WordPress и Bitrix с любыми шаблономи, сайты должены быть доступены по протоколу https)
2) на сайтах должны быть контактные формы (минимум 1), которые отправляют данные с сайта на email администратора.
Так же, информация со всех контактных форм, и о клиенте должна сохраняться в файл на поддомене 3
Скрипт, которым будет реализована данная возможность должен быть выполненным в виде api интерфейса и работать на любом сайте с версией php 5+
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