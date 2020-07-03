PHP разработчик - удаленка, полная занятость

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки732 просмотра

Ищу в команду разработчика способного разобраться в чужом коде.

(проектную работу не рассматриваем, только в рабоче время с 9 до 18 или с 10 до 19)

Основные задачи и требования:

 - Внесение SEO изменений на сайты клиентов

 - Разработка простых сайтов на WP, Opencart, Bitrix и реализация дополнительных функций

 - Разработка внутренних сервисов различных назначений

 - Администрирование серверов, нужно уметь при необходимости переезжать на новые сервера быстро, настраивать защиту от ДДос Атак (чуть больше знаний чем просто включить CLoudFlare)

как плюс:

 + Умение разобраться в JS, React, Angular

 + API, SQL, Apache, Git

Условия:

 - Удаленная работа

- 5 дней в неделю 8 часов в день (с 10:00 до19:00)

 - ЗП - 85 000 руб после прохождения испытательного срока

 -  Сначала будет работа с оплатой по неделям, если все устроит переходим на полный рабочий день - 70 000 руб, через 2 месяца переходим на 85 000

 - бонусы после прохождения испытательного срока по факту запуска проектов

Тестовое задание

На своем тестовом хостинге поднять сайты на движках:

1) на поддомене 1 и 2 поднять тестовые сайты на WordPress и Bitrix с любыми шаблономи, сайты должены быть доступены по протоколу https)

2) на сайтах должны быть контактные формы (минимум 1), которые отправляют данные с сайта на email администратора.

Так же, информация со всех контактных форм, и о клиенте должна сохраняться в файл на поддомене 3

Скрипт, которым будет реализована данная возможность должен быть выполненным в виде api интерфейса и работать на любом сайте с версией php 5+

AngularApacheCloudflareGitJavaScriptOpencartPHPSQLWordPress
5 лет назад
webonus
Игорь 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Дмитрий
 
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