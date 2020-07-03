PHP разработчик - удаленка, полная занятость

Ищу в команду разработчика способного разобраться в чужом коде.

(проектную работу не рассматриваем, только в рабоче время с 9 до 18 или с 10 до 19)

Основные задачи и требования:

- Внесение SEO изменений на сайты клиентов

- Разработка простых сайтов на WP, Opencart, Bitrix и реализация дополнительных функций

- Разработка внутренних сервисов различных назначений

- Администрирование серверов, нужно уметь при необходимости переезжать на новые сервера быстро, настраивать защиту от ДДос Атак (чуть больше знаний чем просто включить CLoudFlare)

как плюс:

+ Умение разобраться в JS, React, Angular

+ API, SQL, Apache, Git

Условия:

- Удаленная работа

- 5 дней в неделю 8 часов в день (с 10:00 до19:00)

- ЗП - 85 000 руб после прохождения испытательного срока

- Сначала будет работа с оплатой по неделям, если все устроит переходим на полный рабочий день - 70 000 руб, через 2 месяца переходим на 85 000

- бонусы после прохождения испытательного срока по факту запуска проектов

Тестовое задание

На своем тестовом хостинге поднять сайты на движках:

1) на поддомене 1 и 2 поднять тестовые сайты на WordPress и Bitrix с любыми шаблономи, сайты должены быть доступены по протоколу https)

2) на сайтах должны быть контактные формы (минимум 1), которые отправляют данные с сайта на email администратора.

Так же, информация со всех контактных форм, и о клиенте должна сохраняться в файл на поддомене 3

Скрипт, которым будет реализована данная возможность должен быть выполненным в виде api интерфейса и работать на любом сайте с версией php 5+