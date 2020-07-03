Переделать шапку сайта opencart

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Закрыт6 заявок427 просмотров

Добрый день коллеги!

Есть старая шапка сайта http://skrinshoter.ru/s/030720/ETDsUFAU надо переделать на новую http://skrinshoter.ru/s/030720/cUrjSxv6

Сайт на opencart

Жду от вас примерные сроки и цену

Opencart
5 лет назад
bubuzon
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