Скрипт для Google Ads (создается на google script, аналог javascript и устанавливается в аккаунте Google Ads)

Скрипт должен выполняться раз в день и выгружать данные в гугл таблицу.

Пример таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZPXcmX9rYSi_HstzoeTv8np7TH1T-IUAobxDozqvXk/edit?usp=sharing

Нужно будет собирать данные по

- ключевым словам, по каким были клики за день

- по локациям, с каких локаций были клики в этот день

- список всех поисковых фраз по которым были клики с датой

Пояснение по формату таблицы

- в колонке A список всех ключей из рекламной кампании. После перечисления всех ключей следующей строкой (в шаблоне это 4 строка) - строка со значениями равными 1 для каждого дня (строка конверсий)

- в колонке B общее количество кликов для соответствующего ключа

- в колонке E и последующих данные писать формулу:

{количество кликов данного ключа}/{общее количество кликов за день}*{значение строки конверсии для данного столбца}

писать в ячейки именно формулой для возможности менять значение изменением значения в строке конверсии.

- в колонке С писать сумму всех значений за все даты для соответствующего ключа

- в колонке D писать формулу {значение из С}/{значение из B}

Для локаций сделать аналогично на другом листе. В колонке А будет список локаций, далее также

На другом листе сделать список поисковых фраз по которым были переходы. В колонке A писать дату, в колонке B поисковую фразу

Если возможно то сделать чтобы данные в таблице были в часовом поясе GMT+3, сам аккаунт Google Ads может быть в ином часовом поясе.

Оплата через безопасную сделку (через любой сайт)

В отклике сразу указывайте телеграм