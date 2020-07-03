\ Нужно цветовую схему шаблона подогнать под фирменные цвета клиента
Скрипт для Google Ads (создается на google script)
Скрипт для Google Ads (создается на google script, аналог javascript и устанавливается в аккаунте Google Ads)
Скрипт должен выполняться раз в день и выгружать данные в гугл таблицу.
Пример таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZPXcmX9rYSi_HstzoeTv8np7TH1T-IUAobxDozqvXk/edit?usp=sharing
Нужно будет собирать данные по
- ключевым словам, по каким были клики за день
- по локациям, с каких локаций были клики в этот день
- список всех поисковых фраз по которым были клики с датой
Пояснение по формату таблицы
- в колонке A список всех ключей из рекламной кампании. После перечисления всех ключей следующей строкой (в шаблоне это 4 строка) - строка со значениями равными 1 для каждого дня (строка конверсий)
- в колонке B общее количество кликов для соответствующего ключа
- в колонке E и последующих данные писать формулу:
{количество кликов данного ключа}/{общее количество кликов за день}*{значение строки конверсии для данного столбца}
писать в ячейки именно формулой для возможности менять значение изменением значения в строке конверсии.
- в колонке С писать сумму всех значений за все даты для соответствующего ключа
- в колонке D писать формулу {значение из С}/{значение из B}
Для локаций сделать аналогично на другом листе. В колонке А будет список локаций, далее также
На другом листе сделать список поисковых фраз по которым были переходы. В колонке A писать дату, в колонке B поисковую фразу
Если возможно то сделать чтобы данные в таблице были в часовом поясе GMT+3, сам аккаунт Google Ads может быть в ином часовом поясе.
Оплата через безопасную сделку (через любой сайт)
В отклике сразу указывайте телеграм
Заявки фрилансеров
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