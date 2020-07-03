\ Нужно цветовую схему шаблона подогнать под фирменные цвета клиента
Телеграм бот
Необходимо создание бота для Телеграм без использования конструкторов в коде на PHP или PHYTON
Бот должен выполнять функции:
1. Меню-содержание набора информативных статей: при выборе определенного пункта меню у человека есть возможность открыть статью или вернуться назад
2. Набор пушей, которые надстраиваются согласно поведению пользователя
3. Интеграция постбека (вебхука)
4. Админка для просмотра массива пользователей и статусов по ним.
Бот примитивный, пример @TradingRegisterBot
Заявки фрилансеров
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