Телеграм бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок484 просмотра

Необходимо создание бота для Телеграм без использования конструкторов в коде на PHP или PHYTON 

Бот должен выполнять функции: 

1. Меню-содержание набора информативных статей: при выборе определенного пункта меню у человека есть возможность открыть статью или вернуться назад

2. Набор пушей, которые надстраиваются согласно поведению пользователя

3. Интеграция постбека (вебхука)

4. Админка для просмотра массива пользователей и статусов по ним.

Бот примитивный, пример @TradingRegisterBot 

PHP
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