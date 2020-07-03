PHP разработчик Junior-Middle уровня на удаленку, частичная занятость

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок939 просмотров

В веб-студию требуется толковый девелопер с большим желанием учиться и развиваться под руководством Sr. разработчиков. Оплата 6-8$/час, в зависимости от вашего уровня. По нагрузке, работы будет на 80-100 часов в месяц. Вся работа и планирование будет идти по Scrum в Jira, двух недельными спринтами. В заявке, пожалуйста, указывайте желаемый рейт, сколько сможете уделять времени работе, а так же ссылки на ваше CV/GitHub/Личные сайты/пет проекты и как с вами связаться.

Минимальные требования:

  • Опыт работы с PHP 5.6 - 7.x от 1 года
  • Composer
  • PHPUnit
  • MySQL
  • GIT
  • JavaScript / jQuery
  • CSS / HTML / Bootstrap / TWIG
Основные задачи:
  • Разработка нового функционала для проекта на Symfony 5.1
  • Разработка\доработка шаблонов\модулей для CMS Joomla + Virtuemart
Большим плюсом будет:
  • Опыт работы с Joomla / Symfony
  • Опыт работы с Linux
  • Опыт работы с Docker
  • Опыт работы по Scrum
  • Свои пет проекты на PHP/JS
После 13.07.2020 с наиболее подходящими кандидатами созвонимся и проведем мини собеседование (15-20мин) по основам PHP и обсуждению имеющегося у вас опыта.
BootstrapCSSDockerGitHTMLJavaScriptJoomlajQueryLinuxMySQLPHPSymfony
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gaalferov
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