PHP разработчик Junior-Middle уровня на удаленку, частичная занятость

В веб-студию требуется толковый девелопер с большим желанием учиться и развиваться под руководством Sr. разработчиков. Оплата 6-8$/час, в зависимости от вашего уровня. По нагрузке, работы будет на 80-100 часов в месяц. Вся работа и планирование будет идти по Scrum в Jira, двух недельными спринтами. В заявке, пожалуйста, указывайте желаемый рейт, сколько сможете уделять времени работе, а так же ссылки на ваше CV/GitHub/Личные сайты/пет проекты и как с вами связаться.

Минимальные требования:

Опыт работы с PHP 5.6 - 7.x от 1 года

Composer

PHPUnit

MySQL

GIT

JavaScript / jQuery

CSS / HTML / Bootstrap / TWIG

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