Система под аренду

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Закрыт3 заявки343 просмотра

Например прокат лодок

Имею 10 каное лодок и напримет 15 каяков

резервирую 05.11 1каное лодку на 2 деня, надо чтобы лодка отнималась от общего количества на 05-06.11 число и она была не доступна для резервации

а вот 07.11 лодка уходит в общее количество и уже доступна

возможность добавление товаров, например супдоски или разные модели лодок

информация по клиентам по клиентам : имя маил и номер телефона

5 лет назад
xtruex
Янис 
52 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rhyzorg
Виктор 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$100
2 дня
Человек не предупредил что будет писать на python. Запустил все на своем компе или сервер, когда пришло время ставить на моем хостинге сказал что не годится и надо купить другой сервер. Я все купил где он сказал, он вреди бы все установил. и входе тестов обнаружился баг. Сказал что исправит... и все... Пропал :( Получается кинул на 100$
Отзыв по проекту который не выполнялся.

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Дмитрий
 
33 года
12 лет в сервисе
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Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
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2 часа назад
92 отзыва(-1)
5 лет назад
rhyzorg
Виктор 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад