Есть готовая верстка сайта, нужно доделать бэк и скрипт ( в общем, чтобы был готовый сайт) и поставить его на хостинг, подробней уже распишу в сообщениях, есть техническое задание. Работаю только через безопасную сделку! Желательно ...
Система под аренду
Например прокат лодок
Имею 10 каное лодок и напримет 15 каяков
резервирую 05.11 1каное лодку на 2 деня, надо чтобы лодка отнималась от общего количества на 05-06.11 число и она была не доступна для резервации
а вот 07.11 лодка уходит в общее количество и уже доступна
возможность добавление товаров, например супдоски или разные модели лодок
информация по клиентам по клиентам : имя маил и номер телефона
Выбранный исполнитель
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