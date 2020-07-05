Система под аренду

Например прокат лодок

Имею 10 каное лодок и напримет 15 каяков

резервирую 05.11 1каное лодку на 2 деня, надо чтобы лодка отнималась от общего количества на 05-06.11 число и она была не доступна для резервации

а вот 07.11 лодка уходит в общее количество и уже доступна

возможность добавление товаров, например супдоски или разные модели лодок

информация по клиентам по клиентам : имя маил и номер телефона