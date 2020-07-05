Консультация по парсингу

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Закрыт3 заявки311 просмотров

Есть сайт .edu.rosminzdrav.ru

Контент загружается без перезагрузки страницы

Есть таблица в ней кликабельные ссылки, сами ссылки формируются JS скриптом, нужна консультация в

форме примера, как можно получить эти ссылки

Сейчас структура страницы https://prnt.sc/tc758p

JavaScript
5 лет назад
ArtemBA
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