Исправить баг отображения в Safari\Chrome на iOS

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Закрытнет заявок514 просмотров

Необходимо исправить баг отображения окна чата в iOS(Chrome\Safari) при открытой клавиатуре ввода. Сейчас, при focus event открывается клавиатура и сдвигает все окно вверх (т.е. шапку и часть контента уже не видно). Необходимый результат, - при фокусе окно уменьшается, соответственно сам input сдвигается вверх, но видно всю страницу. Проект написан на Vue, за всеми подробностями в ЛС.

iOSVue.js
5 лет назад
fournineteen
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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