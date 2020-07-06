Исправить баг отображения в Safari\Chrome на iOS

Необходимо исправить баг отображения окна чата в iOS(Chrome\Safari) при открытой клавиатуре ввода. Сейчас, при focus event открывается клавиатура и сдвигает все окно вверх (т.е. шапку и часть контента уже не видно). Необходимый результат, - при фокусе окно уменьшается, соответственно сам input сдвигается вверх, но видно всю страницу. Проект написан на Vue, за всеми подробностями в ЛС.