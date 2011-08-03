Учет-контроль инвентаряПрокат инвентаряГлавный функционалНапример есть 30лодокЯ делаю резервацию вручнуюПишу 08.11 петя берет 3лодки возвращает 08.11Вася берет 7 лодок 08.11 возвращает 08.11Я должен видеть что на число 08.11 осталось только 20лодок и не смог больше резервировать, ...
Vbulletin 3.8.11 развернуть форум
Vbulletin 3.8.11 развернуть форум
Чистая установка
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Необходимо исправить баг отображения окна чата в iOS(Chrome\Safari) при открытой клавиатуре ввода. Сейчас, при focus event открывается клавиатура и сдвигает все окно вверх (т.е. шапку и часть контента уже не видно). Необходимый результат, - при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен парсер емейл адресов с гугл плей. В первый раз нужно просканировать все приложения, собрать базу емейлов, а при последующем сканировании отсеивать уже добавленные приложения и добавлять только новые. Парсинг нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно скрыть отображение с меню нескольких разделовисправить 1 ссылкуисправить баг отображения цены.Полное ТЗ в личку исполнителю Работа небольшая.Завершен5 лет назад
На основе компонентов WordPress AffiliateWP и Woocommerce настроить схему начисления баллов. Так называемая многоуровневая партнерская программа. После регистрации на сайте и закупки первой партии продукции, что является одновременно первоначальным вступительным взносом, новый ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $12
Приветсвую!Сейчас ищем разработчика под проект fnbattle.com.Технологии, которые используем при разработке: ASP.NET MVC 4-5, jQuery, React (Redux optionally).Около 80 часов по затратам на проект / месяц.Есть старый разработчик, который поможет войти в курс делаВеб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $75
Нужно: -Быстрый доступ к файлам сайта (чтобы можно было перенести все файлы) -Доступ к БД (чтобы залить бэкап базы) -Доступность сайта по домену mysitename.appspot.comВеб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Уважаемые фрилансеры! ТЗ и исходники во вложении. Крайний срок - 10.07.20, если получается сделать быстрее - отлично. Уточнять отдельные аспекты можно по ходу работы.Завершен5 лет назад
Нужно поменять кодировку сайта. https://ufk-invest.ru/2528.htm Техподдержка говорит, что они не могутВеб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Например прокат лодок Имею 10 каное лодок и напримет 15 каяков резервирую 05.11 1каное лодку на 2 деня, надо чтобы лодка отнималась от общего количества на 05-06.11 число и она была не доступна ...Закрытнет даты