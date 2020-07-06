Требуется специалист для внесения изменений на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки341 просмотр

Исправить форму Оформления заказа сайта на OpenCart согласно пунктам техзадания, которое прилагается, либо ее полностью переработать.

Одно из основных пожеланий сделать для покупателя на сайте возможность полуавтоматического выбора (город, улица, дом, кв., индекс) из раскрывающегося списка при наборе им адресных данных. По ссылке можно посмотреть пример подобного решения: https://cloud.mail.ru/public/3Eo5/2mSNBS4NZ 

Opencart
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