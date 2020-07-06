Необходимо доработать сайт в программной среде Net.cat

Необходимо реализовать многопользовательскую систему для сервиса парсинга данных и админку Личный кабинет пользователя: Все товары, списки и категории (сейчас реализовано для одного пользователя) находятся в одном месте их нужно разделить для разных пользователей;Регистрация ...