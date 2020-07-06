Разработка торгового робота для биржы Binance

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки821 просмотр

Здравствуйте!

Необходимо разработать торгового робота для биржи Binance. Реализация через веб-интерфейс.

Суть работы робота:

- онлайн мониторинг всех валютных пар в режиме реального времени;

- в случае если кросс-курс по какой-либо валютной паре меньше чем прямой курс (на Х$ или %) происходит откуп валютных пар участвующих в кросс мониторинге.

Например, прямой курс USDT/BTC 9183$Однако, USDT/NULS (0.6876) * NULS/BTC (13344,01) = 9175,34$

Т.е. откупать биток выгоднее через кросс-курс. Учитывая комиссию бинанс получается, что если разница кросс-курса меньше прямого курса (например на 50$), то выгоднее покупать через кросс-курс и сразу же продавать.

Интересуют стоимость и сроки изготовления такого робота.

С уважением,

Виталий.

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