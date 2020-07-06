Программист АМО СРМ - разработка отчета по активности менеджеров

Ищу ответственного профессионала для долгосрочного удаленного сотрудничества, который сможет в одиночку разработать клиентскую часть SPA. Проект в стадии разработки MVP и у тебя есть возможность повлиять на дальнейшее развитие продукта. Если у тебя есть крутые ...