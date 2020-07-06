Программист АМО СРМ - разработка отчета по активности менеджеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Подробное ТЗ скину в ходе обсуждения по скаипу, вотсап или телеграмм. 

Таблица:

  • значение 1 (время задержки старта работы) - сумма времени по периоду: время первого события минус 9:00(чекаем из отчета по событиям)
  • значение 2 (время раннего ухода) - сумма времени по периоду:18:00 - время последнего события
  • Кол-во обработанных заявок за период (строки по дням, столбцы - значения)
  • Кол-во успешных сделок за период
  • Бюджет успешных сделок за период
  • Количество закрытых сделок за период успешных
  • Кол-во новых сделок за период
Итого - средние значение по столбцам.
5 лет назад
roman-sakaev
Роман 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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