Необходимо сделать каталог компаний на wordpress которые будут сотрудничать с нами, предоставляю скидку нашим абонентам скидки 3ех градаций: бронза, серебро, золото каталог должен быть разбит на категории (к примеру: Аптеки, Пластиковые окна, Продовольственные ...
Доработки сайта на Joomla 3.6.5
Нужно сделать небольшие доработки для целей seo продвижения сайта на Joomla 3.6.5.
Полное задание во вложении.
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