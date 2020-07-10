Доработки сайта на Joomla 3.6.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки405 просмотров

Нужно сделать небольшие доработки для целей seo продвижения сайта на Joomla 3.6.5.

Полное задание во вложении.

Joomla
5 лет назад
ikorimov
Коримов 
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Отличная работа. Все точно в срок и по тех. заданию
Рекомендую четкая оплата, понятное тз

Заявки фрилансеров

Максим
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
36 отзывов
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад
5 лет назад