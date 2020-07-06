Экспорт фида на циан

$48
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Закрыт1 заявка395 просмотров

Cайт на движке кохана.

Задача добавить недостающие параметры лотов, в тч опцию публиковать или нет на циан.

Все отмеченные проекты добавлять в xml-файл, ссылку на файл сделать постоянной.

Этот файл формируется каждый раз при изменении тех параметров которые выгружаются либо если добавляется лот к выгрузке (ставиться соотв отметка).

5 лет назад
limmm
42 года
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Был
4 месяца назад

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Евгений
 
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