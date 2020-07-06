Необходимо сделать каталог компаний на wordpress которые будут сотрудничать с нами, предоставляю скидку нашим абонентам скидки 3ех градаций: бронза, серебро, золото каталог должен быть разбит на категории (к примеру: Аптеки, Пластиковые окна, Продовольственные ...
Экспорт фида на циан
Cайт на движке кохана.
Задача добавить недостающие параметры лотов, в тч опцию публиковать или нет на циан.
Все отмеченные проекты добавлять в xml-файл, ссылку на файл сделать постоянной.
Этот файл формируется каждый раз при изменении тех параметров которые выгружаются либо если добавляется лот к выгрузке (ставиться соотв отметка).
Заявки фрилансеров
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