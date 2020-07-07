Нейросеть по анализу и трансформации текстов

Необходимо разработать нейросеть, которая будет анализировать определенный вид текста и переводить его в более человеко-читаемый язык.

Ниже сделал примеры, возможно они очень далеки от результата, но они дают примерное понимание, что должно получиться.

Бюджет написал чтобы был, сколько в действительности это времени и денег – давайте обсуждать.

Примеры.

Исходник:

"1.4. Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п.1.3 Договора, Заказчик

подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия

Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, в том числе в приложениях к

Договору, являющихся его неотъемлемой частью."

Результат перевода:

"1.4 Если Заказчик договор подписал, значит он прочитал договор и со всем согласен"

Еще,

"7.3. Исполнитель и Заказчик, принимая во внимания характер оказываемой услуги, обязуются в

случае возникновения споров и разногласий, связанных с оказанием услуг, применять досудебный

порядок урегулирования спора. В случае невозможности урегулирования спора в досудебном

порядке стороны вправе обратиться в суд."

результат

"7.3 Если что-то идет не так, И. и З. должны найти консенсус самостоятельно, не доводя до суда. Если не получается – идти в суд."