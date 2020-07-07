Скрипт по работе с куки

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Google Analytics в куки записывает специальный параметр _ga

Нужно написать скрипт, который мы будем устанавливать на разные страницы сайта.

Это скрипт должен 

  • брать из куки значение (Name) _ga, привязанному к определенному домену (Domain). Может быть несколько значений _ga с разными доменами. Надо выбрать одно, которое соответствует домену и поддомену сайта, на котором срабатывает скрипт.
  • отсекать часть до точки, т. е. оставить часть строки только после второй точки
  • оставшуюся строку вносить значением в определенное поле формы на странице. Это поле будет скрыто.
Это скрипт должен работать на разных доменах с разными формами.

Чтобы понять как работает _ga, почитайте тут:https://www.owox.ru/blog/use-cases/google-analytics-client-id/

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