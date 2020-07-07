Скрипт - экспорт курса валют доллар/руб. и евро/руб.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок280 просмотров

Нужен скрипт который по крону будет проверят курс и закидывать в базу 

Курс нужно брать из московской биржи есть пример на хабре https://habr.com/ru/post/332700/

Писать нужно на чистом php.

Интересуют сроки и цена. 

PHP
5 лет назад
nariman_s
Нариман 
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