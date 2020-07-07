Js задача

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок579 просмотров

Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет просто, приходится полностью закрывать браузер. Нужно исправить проблему 

JavaScriptWordPress
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