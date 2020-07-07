Парсинг сайта

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Закрыт14 заявок431 просмотр

Необходимо сделать парсинг с сайта. По итогу получится порядка 250т строк. Столбцы необходимы 3

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration

Необходима база организаций, которые сделали декларации за 2019г

Название организации, email, ТР ТС

xls

5 лет назад
Duunia
Виктор 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
47 отзывов
5 лет назад
Рустам
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
105 отзывов
5 лет назад
Иван
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Веб-программирование
Вячеслав
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад