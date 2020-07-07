Техническое задание вышлю по запросу.
Парсинг сайта
Необходимо сделать парсинг с сайта. По итогу получится порядка 250т строк. Столбцы необходимы 3
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration
Необходима база организаций, которые сделали декларации за 2019г
Название организации, email, ТР ТС
xls
Заявки фрилансеров
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