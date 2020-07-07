Доброго времени суток. Требуется создать сайт (макеты готовы) услуг. Тематика - массаж. Ссылка на ТЗ: https://yadi.sk/d/2AMBHrd55m_tIw Ссылка на макеты в jpg: https://yadi.sk/d/D_8fxSWygS4ZEw Срок: 2-3 недели. Бюджет: 350$ ...
Исправить обновления сайта на Joomla
Надо исправить обновления для сайта https://dvfu-english.ru
1. Не обновляется до свежей версии Joomla (https://prnt.sc/tdjq9k)
2. Ломается при попытке обновить с хостинга до php 7.4 (https://prnt.sc/tdjr2q)
3. Показывает ошибку обновлений RS Form и какой-то сбой Joomlashack.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $350Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужны ряд доработок на ocstore 2.3 1. При нулевой цене, вместо "0.00 грн." выводить информацию "Цену уточняйте!" 2. Во всех товарах в которых не идет единица измерения ...Завершен5 лет назад
- $15
Сайт на вордпресс. В мобильной версии, на айфоне есть проблема. Открываешь плеер и сначала видео очень долго прогружается, потом видео начинает проигрываться и если закрыть плеер то браузер виснет просто, приходится полностью закрывать браузер. Нужно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать скрипт автозамены значений в строках пример: Было: @id166682605 ( ) @id159702404 ( ) @id175400503 ( ) @id121916303 ( ) @id93405603 ( ) @id25910703 ( ) @id5964403 ( ) @id226275602 ( ) @id316236102 ( ) Стало: ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, оставляйте свой телеграмм Макеты для вёрстки предоставлю. Техническое задание есть. Готов обсудить с вамиВеб-программирование18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Парсер товаров с https://kz.legrandsale.ru/ на сайт WooCommerceЗавершен5 лет назад
Добрый день. Нужно сделать калькулятор для сайта на тильде, вот пример: https://www.oknakomforta.ru/ceny/okna-veka-kalkulator/. Есть готовый дизайн калькулятора, исходники и прописана логика работы. Верстать сам калькулятор на тильде не нужно! Мы сами готовы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Внести небольшое изменение в отображении краткой новости. 2. Изменить порядок регистрации на сайте.Завершен5 лет назад
- $100
https://paralel.comfortday.ru/ 5.Сделать в админ панели раздел и в фронтенде работающим поиск https://paralel.comfortday.ru/order-status/ - Отслеживание статуса груза происходит путем сравнения номера из формы и номерами заносимыми руками в админке. - Админкой предусмотреть инструмент в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
У нас имеется несколько сайтов - часть на opencart, часть на Yii. На сайтах организован определенный импорт данных. Но, чтобы импортировать нужные нам данные на все наши сайты, приходится грузить их в трёх ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад