Исправить обновления сайта на Joomla

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Закрыт3 заявки498 просмотров

Надо исправить обновления для сайта https://dvfu-english.ru

1. Не обновляется до свежей версии Joomla (https://prnt.sc/tdjq9k)

2. Ломается при попытке обновить с хостинга до php 7.4 (https://prnt.sc/tdjr2q)

3. Показывает ошибку обновлений RS Form и какой-то сбой Joomlashack.

JoomlaPHP
5 лет назад
dramuha
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